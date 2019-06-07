Автосервис горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелся автосервис по разбору автомобилей, который расположен на территории "Серпа и Молота". Внутри помещений автосервиса находились баллоны с газом, но сейчас их вынесли. Есть угроза перехода огня на соседний ангар и припаркованные рядом автомашины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составляет 250 кв. м. Создан штаб пожаротушения.

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар локализован на площади 600 кв. м

"Пожар локализован на площади 600 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (13:04 время мск) — добавлена информаци от ГУ МЧС по Москве.