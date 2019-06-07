Суд приговорил одного из похитителей мурманского бизнесмена к 6,5 годам тюрьмы

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Мурманский областной суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима 32-летнего мужчину, который в составе организованной группы похитил бизнесмена и требовал за него выкуп в размере 87 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.

"Мурманский областной суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ: "Похищение человека, совершенное организованной группой" и "Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере".

Установлено, что вечером 19 января злоумышленники под угрозой применения оружия, применяя насилие и связав потерпевшему руки, посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. После этого они стали требовать от родственников мужчины выкуп в размере 87 млн рублей. Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп был передали злоумышленникам, после чего их задержали.

Уголовное дело в отношении осужденного выделили в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, а дело в отношении остальных членов группы в настоящее время рассматривается в Мурманском областном суде.