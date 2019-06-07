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Расследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

По информации источника, с ними проводятся следственные действия
Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Сергей Фадеичев/ТАСС
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Один из подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, с задержанными в настоящее время ведутся следственные действия.

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"Следствие установило и задержало при поддержке сотрудников правоохранительных органов еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе. Один сам явился в следственные органы. С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте", - рассказал собеседник агентства. Он отказался от дальнейших комментариев в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия.

Таким образом число фигурантов дела уже составляет семь человек. Ранее источник сообщил, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

По делу о драке уже арестованы на два месяца четверо фигурантов: обвиняемый в убийстве безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, а также гражданин РФ Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.

В ночь на 2 июня у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.

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РоссияРасследование убийства экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
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