СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, с задержанными в настоящее время ведутся следственные действия.

"Следствие установило и задержало при поддержке сотрудников правоохранительных органов еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе. Один сам явился в следственные органы. С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте", - рассказал собеседник агентства. Он отказался от дальнейших комментариев в связи с необходимостью соблюдения тайны следствия.

Таким образом число фигурантов дела уже составляет семь человек. Ранее источник сообщил, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

По делу о драке уже арестованы на два месяца четверо фигурантов: обвиняемый в убийстве безработный гражданин РФ Сергей Ходжанян, а также гражданин РФ Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.

В ночь на 2 июня у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.