Полиция утверждает, что фото с наркотиками сделаны в квартире журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фотографии с изображением наркотических веществ, распространенные московской полицией, сделаны во время обысков в квартире корреспондента отдела расследований интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на Вешняковской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

В ряде Telegram-каналов появились сообщения, что полиция не приводит никаких доказательств того, что фотографии были сделаны в квартире Голунова, при этом знакомые журналиста утверждают, что это якобы не его квартира.

"Фотографии обнаруженных наркотических веществ были сделаны при проведении обследования жилища подозреваемого в арендуемой им квартире в жилом доме на Вешняковской улице", - сказал Титов.

Снимки опубликованы на сайте московской полиции.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские обнаружили у журналиста около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Он был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").