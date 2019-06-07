В Калужской области трое рабочих утонули в емкости с навозом

ТАСС, 7 июня. СУ СК по Калужской области устанавливает обстоятельства гибели трех работников сельхозпредприятия "Калужская нива", которые утонули в емкости с навозом. Об этом журналистам в пятницу сообщила старший помощник руководителя ведомства Лилия Мошкова.

"6 июня 2019 года работники ООО "Калужская нива" в ангаре, расположенном в деревне Подборки Козельского района, осуществляли работы по откачке навоза из емкостей для его переработки, упали в данные емкости и погибли. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится доследственная проверка", - сказала она.

Среди версий, которые рассматривает следствие, - отравление газами и электротравма. Специалисты изъяли уставные документы, приказы и должностные инструкции работников, журналы по технике безопасности, насос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, опросили сотрудников и руководство сельхозпредприятия. Проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточнили в ведомстве.