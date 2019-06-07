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СМИ: более десятка львов сбежали из национального парка в ЮАР

По данным портала News24, местные власти пообещали принять все необходимые меры для возвращения животных в резерват

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере 14 львов сбежали из Национального парка Крюгера на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский новостной портал News24

Власти провинции Лимпопо, на территории которой расположен парк, подтвердили информацию об инциденте в Twitter.

По данным портала, львы были замечены недалеко от шахт в районе города Пхалаборва. Жителей близлежащих территорий попросили соблюдать меры предосторожности.

Сотрудники природоохранных служб по поручению местной администрации следят за передвижениями животных. Власти пообещали принять все необходимые меры для возвращения животных в резерват.

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