СМИ: более десятка львов сбежали из национального парка в ЮАР

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере 14 львов сбежали из Национального парка Крюгера на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский новостной портал News24.

Власти провинции Лимпопо, на территории которой расположен парк, подтвердили информацию об инциденте в Twitter.