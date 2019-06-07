СМИ: более десятка львов сбежали из национального парка в ЮАР

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере 14 львов сбежали из Национального парка Крюгера на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщил в пятницу южноафриканский новостной портал News24.
Власти провинции Лимпопо, на территории которой расположен парк, подтвердили информацию об инциденте в Twitter.
@LimpopoLEDET confirms sighting of about fourteen lions roaming around Phalaborwa Foskor Mine.— Limpopo Government (@OtpLimpopo) 7 июня 2019 г.
It is suspected that the lions escaped from Kruger National Park. LEDET has allocated Field Rangers to closely monitor the Pride’s movement prior action to be taken.
По данным портала, львы были замечены недалеко от шахт в районе города Пхалаборва. Жителей близлежащих территорий попросили соблюдать меры предосторожности.
Сотрудники природоохранных служб по поручению местной администрации следят за передвижениями животных. Власти пообещали принять все необходимые меры для возвращения животных в резерват.