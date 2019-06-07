Лесной пожар в Тындинском районе Приамурья ликвидируют при помощи взрывов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. Лесной пожар почти в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе Амурской области будут ликвидировать с помощью взрывов, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

"Лесной пожар почти в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе был зафиксирован 7 июня в результате авиапатрулирования. По данным мониторинга, к вечеру 7 июня огнем пройдено 40 га лесной зоны. На ликвидацию возгорания было направлено 14 десантников-пожарных Тындинского авиаотделения "Амурской авиабазы", 13 сотрудников лесоохраны и 6 единиц техники, в том числе два вездехода. Так как затруднена доставка личного состава и техники к месту пожара, оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов на территории области принял решение ликвидировать возгорание при помощи взрывного метода ", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Уточняется, что пожар начался во время грозы. Лесная зона горит на сопке, высотой которой около 600 м. Работы запланированы на 9 июня. Их проведут специалисты ФБУ "Авиалесоохрана", филиалы которого базируются в Забайкальском крае и в городе Свободном Амурской области.

"Около 50 сотрудников федерального резерва учреждения при содействии ГКУ "Амурская авиабаза" доставят взрывчатку и при помощи ее проложат минерализованные полосы. Они ограничат распространение огня. По оценкам специалистов, прокладка минполос таким способом в 4-6 раз эффективнее по сравнению с ручным. Взрывной метод на территории Приамурья будет применяться впервые с 80-х годов прошлого столетия", - отмечается в сообщении.