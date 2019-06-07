Суд оштрафовал жителя Вологодской области за неуважение к обществу и государству

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Верховажский районный суд Вологодской области признал местного жителя Юрия Шадрина виновным в размещении в Интернете информации, выражающей неуважение к обществу и государству. По решению суда Шадрина оштрафовали на 30 тыс. рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Верховажский районный суд Вологодской области признал Юрия Шадрина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ ("Распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, из протокола об административном правонарушении следует, что Шадрин "в социальной сети "ВКонтакте" разместил в публичном доступе текстовую запись, оскорбляющую президента Российской Федерации". Наличие в надписи нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти подтвердил специалист.

Жителя Вологодской области привлекли к ответственности по новому закону, вступившему в силу в марте этого года. Согласно документу, будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". В случае нарушения закона впервые штраф может составить 30 - 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100 - 200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200 - 300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.