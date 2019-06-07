Министру лесного комплекса Иркутской области предъявили обвинение

"Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение министру лесного комплекса Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь", не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению незаконной рубки, способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Шеверда был задержан в четверг в аэропорту Шереметьево в Москве, в тот же день его доставили в Иркутск. В пятницу суд изберет ему меру пресечения. Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. Вырубку ценного леса в заказнике "Туколонь" правоохранительные органы обнаружили в марте 2018 года. Площадь вырубки составила 120 га, ущерб - около 748 млн рублей.

Кроме того, обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ предъявлены заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, а также директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру - лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

"Туколонь" является уникальным местом обитания копытных (северного оленя, лося, изюбря, косули) и редких видов птиц (серого журавля, черного аиста, клоктуна).