Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следователь московской полиции планирует в пятницу обратиться в суд с ходатайством об аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке продажи наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова будет рассмотрен сегодня в Никулинском суде Москвы", - сказал источник.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.