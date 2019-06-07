Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали по делу о незаконной вырубке леса

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд в пятницу арестовал на два месяца министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду по делу о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"Суд поддержал ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказали в пресс-службе.

Шеверда, который занимает пост министра лесного комплекса Иркутской области с июня 2016 года, был задержан в четверг в аэропорту Шереметьево в Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Накануне чиновника доставили в Иркутск.

Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Лес был вырублен на площади 120 га, ущерб составил около 748 млн рублей.

Кроме того, обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, а также директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

Правоохранительные органы обнаружили вырубку леса в заказнике регионального значения "Туколонь" в марте 2018 года. Как полагает следствие, здоровую и особо ценную древесину заготовили под видом санитарных сплошных рубок, при которых должны вырубаться больные или пострадавшие от пожаров деревья. Как предполагает природоохранная прокуратура, древесину продали как деловую. В мае Арбитражный суд Иркутской области признал законной продажу этой древесины. "Туколонь" является уникальным местом обитания копытных (северного оленя, лося, изюбря, косули) и редких видов птиц (серого журавля, черного аиста, клоктуна).