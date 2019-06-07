Подозреваемых в убийстве Калмановича вычислили по биллингу телефона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следствие вычислило предполагаемых соучастников убийства предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенного в 2009 году, по биллингу мобильного телефона. Представитель Следственного комитета сообщил об этом в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о заключении под стражу подозреваемого Батыра Тумгоева, передает корреспондент ТАСС.

"Причастность подозреваемых подтверждается материалами оперативно-разыскной деятельности. При совершении преступлений ими использовался телефон, работа которого фиксировалась за месяц до убийства возле места работы Калмановича и в момент его убийства рядом с местом преступления", - сказал следователь. В то же время он не смог пояснить суду, как установлена связь Тумгоева с указанным телефонным номером.