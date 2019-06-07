Суд арестовал еще двоих фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд арестовал на два месяца еще двоих участников драки в Красногорском районе, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приходит к мнению, что [подозреваемым] невозможно избрание иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу", - огласил постановление судья Анатолий Мордахов.

По решению суда, в СИЗО отправлены управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна. Всем фигурантам инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Накануне были арестованы четыре фигуранта данного дела.