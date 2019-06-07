Прокуратура проверит доводы о нарушениях при задержании Голунова при получении жалоб

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Прокуратура готова провести тщательную проверку жалобы о возможных нарушениях при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, если она поступит. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"В случае поступления жалоб о возможных нарушениях, связанных с задержанием Голунова, доводы, изложенные в жалобе, будут тщательным образом проверены, и им будет дана оценка прокуратуры", - сказал он. Куренной добавил, что если у задержанного журналиста либо его адвокатов есть сомнения в законности действий сотрудников правоохранительных органов, они вправе подать жалобу, по которой будет проведена проверка.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.