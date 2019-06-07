СМИ: в Египте в результате двух ДТП погибли 15 человек

КАИР, 7 июня. /ТАСС/. Пятнадцать человек погибли в пятницу в результате двух дорожных аварий в Египте. Как сообщает новостной портал Al Youm As Sabia, девять египтян стали жертвами столкновения легковой машины с микроавтобусом на юге страны на трассе между городами Асуан и Эдфу. Еще 15 получили травмы.

К северу от Каира в провинции Дакахлия в ДТП погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей. Их машина перевернулась и вылетела с трассы после того, как водитель не справился с управлением.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах. По официальным данным, в 80% аварий со смертельным исходом причиной ДТП является человеческий фактор и только в 14% случаев - техническая неисправность транспортных средств.

За последние несколько лет власти Египта вложили миллионы египетских фунтов в развитие дорожной инфраструктуры и создание систем безопасности на дорогах, однако изменить ситуацию со статистикой ДТП пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.