Около 2 тыс. жителей Севастополя остаются без электроэнергии после ливня

"Всего 24 отключения было, порядка 12,5 тыс. человек остались без электроэнергии. К 15:00 18 [отключений] устранены, сейчас порядка 2 тыс. человек без электроэнергии. В течении 1,5-2 часов, уверен, будут подключены. Были задействованы 8 бригад, 16 единиц техники", - сказал Базаров.

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Электроснабжение было нарушено у 12,5 тыс. жителей Севастополя из-за ливня. На данный момент порядка 2 тыс. человек остаются без электроэнергии, в городе выпала месячная норма осадков, сообщил журналистам замгубернатора Севастополя Владимир Базаров.

Утром в пятницу в Севастополе прошел сильный ливень. В соцсетях жители города публиковали фото, на которых видны подтопления улиц: в некоторых местах уровень воды превышал 1 м, автомобили оказывались затоплены почти по крышу. Сообщалось, что за утро выпало 33 мм осадков, что относится к категории опасного явления.

Базаров уточнил, что за два часа в Севастополе выпала месячная норма осадков. На работу ливневой канализации поступили жалобы по 44 участкам, сейчас проблема на большинстве из них решена. Около 330 обращений касались подтоплений участков и проблем с кровлей, известно о повреждениях квартир примерно в 20 домах. Замгубернатора отметил, что загрязнения водозабора, которое иногда происходит при подобных ливнях, не произошло, город обеспечивается водой в штатном режиме.

"Почти парализована была дорожная сеть, порядка 30 участков дорог были затоплены. На данный момент практически все дороги свободны для движения. Если говорить об участках, которые реально пострадали, то на спуске Котовского примерно на половине участка вымыло брусчатку - этот участок дороги закрыт для движения. Две подпорные стены подмыло, выпали камни", - добавил Базаров.