Полиция уточнила, что на сайте МВД только одно фото из квартиры Голунова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о причастности журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова к деятельности наркогруппировки, в рамках пресечения деятельности которой был сделан ряд фотографий с изображением наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

В полиции уточнили, что на официальном сайте выложена одна фотография наркотиков, которая была сделана во время обысков в квартире журналиста. "Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что полиция не приводит никаких доказательств того, что фотографии были сделаны в квартире Голунова, при этом знакомые журналиста утверждают, что это якобы не его квартира. Однако руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что "фотографии обнаруженных наркотических веществ были сделаны при проведении обследования жилища подозреваемого в арендуемой им квартире в жилом доме на Вешняковской улице".

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики сотруднику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.