Reuters: спасатели обнаружили тела 19 жертв крушения катера на Дунае

ТАСС, 7 июня. Члены объединенной спасательной команды Венгрии и Южной Кореи к настоящему моменту обнаружили тела 19 погибших при крушении прогулочного катера Hableany 29 мая в Будапеште. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, девять человек числятся пропавшими без вести.

"Шесть патрульных катеров в столице Венгрии и еще девять ниже по течению Дуная осуществляют поисково-спасательную операцию, - сообщил капитан Дунайской речной полиции Ричард Прохаcка. - Мы используем сонары и приборы ночного видения, также нам помогает отряд кинологов". По его словам, днем ранее спасатели смогли обнаружить тела одного из членов экипажа катера и трех пассажиров. Среди пропавших по-прежнему числятся капитан прогулочного судна и ребенок, который является гражданином Республики Корея.

Прогулочный катер с 33 туристами из Южной Кореи и двумя членами экипажа на борту 29 мая затонул на Дунае. Инцидент произошел у здания парламента в центре Будапешта после столкновения с другим судном. Только семи пассажирам удалось спастись, тела семи погибших удалось обнаружить сразу после происшествия.

Работы по подъему катера со дна Дуная осложняются бурным речным течением. Предполагается, что на следующей неделе уровень воды в реке снизится и спасатели смогут поднять Hableany на поверхность.