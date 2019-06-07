Ходатайство об аресте Голунова может быть рассмотрено 8 июня в Никулинском суде Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы может в субботу рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"На данный момент материал по избранию меры пресечения в отношении Голунова в суд не поступил. В случае его поступления судебное заседание состоится завтра, судья Максимов М.К.", - сообщили в суде.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, следствие в настоящее время проводит очные ставки. Динзе заявил, что Голунов не признает свою причастность к преступлению.

Журналист "Медузы" Голунов был задержан на Цветном бульваре накануне, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики сотруднику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.