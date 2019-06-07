Пожар возник в высотном доме на севере Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу в квартире высотного дома на севере Москвы, люди просят о помощи. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Двухкомнатная квартира по всей площади горит в доме по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8. На место происшествия прибыли пожарные. Все силы брошены на спасение людей", - сказал собеседник агентства.

Автомобильное движение по улице полностью перекрыто. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Движение перекрыто в обоих направлениях", - информирует ЦОДД, призывающей водителей объезжать перекрытый участок.