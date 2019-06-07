Фотографии по делу журналиста "Медузы" предоставило УВД по ЗАО Москвы

"В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве некачественной информации для опубликования на официальном сайте столичного главка", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичная полиция начала служебную проверку после появления некачественной информации - фотографий по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, предоставленных Управлением внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Москвы, в производстве которого находится уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее на официальном сайте столичной полиции были размещены девять фотографий с изображением наркотических средств, только одна из них была сделана во время обысков в квартире Голунова. "Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств").

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики сотруднику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.