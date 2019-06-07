Обвинение журналисту "Медузы" в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следствие на данный момент еще не предъявило обвинения журналисту "Медузы" Ивану Голунову, он является подозреваемым. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

"Следствие пока не предъявило обвинение моему клиенту в попытке сбыта наркотиков, его статус - подозреваемый. Пока что с его участием проведена только одна очная ставка - между ним и понятым", - сказал защитник.

Джулай добавил, что в настоящий момент следователи хотят взять смывы с рук журналиста и остричь ногти для проведения экспертизы. "Они долго отказывались это делать, но после наших многочисленных требований они согласились провести это следственное действие", - отметил адвокат.

Защитник добавил также, что Голунов сильно устал, сейчас ему тяжело общаться со следователем. "Следствие настаивает на проведении в пятницу еще одной очной ставки, но я требую, чтобы ее провели завтра. Голунову нужно поспать", - сказал адвокат. Также он добавил, что ходатайство об аресте журналиста будет рассмотрено в Никулинском суде 8 июня.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств").

Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.