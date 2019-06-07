Защита журналиста "Росбалта" просит возбудить дело в отношении сотрудников полиции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Защита журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов после проведенных у него в квартире обысков. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"Налицо злоупотребление полномочиями, фальсификация доказательств по незаконно возбужденному делу в целях привлечения заведомо невиновного человека к уголовной ответственности, - сказал адвокат. - Сотрудниками полиции, со слов моего доверителя, применялись недозволенные методы: угрозы, оскорбления, психологическое давление, повреждение личного имущества и ограничение свободы передвижения в жилище".

По словам Бушманова, постановление о проведении обыска, фактически начатого в 06:45, было предоставлено лишь в 09:30, незаконные обыски и силовые действия привели к ухудшению здоровья Шварева. Цель всех этих манипуляций, подчеркнул защитник, - воспрепятствование журналистской деятельности и оказание давления на "Росбалт".

"В действия виновных должностных лиц могут быть признаки преступлений, предусмотренных статьями 144, 285, 286, 293, 294, 299, 303 УК РФ, возможно, сопряженные с частью 6 статьи 290 УК РФ. В связи с этим прошу поручить следователю ГСУ СК РФ по Москве провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело", - добавил Бушманов.

Как сообщалось ранее, по данным правоохранительных органов, обыски в информационном агентстве "Росбалт" в Москве проводились в середине апреля в рамках уголовного дела о клевете по заявлению бизнесмена Алишера Усманова, которое связано с одной из публикаций агентства. 18 апреля оперативники в рамках данного уголовного дела провели обыски по месту жительства Шварева.

Как рассказывал ТАСС адвокат, заявление о возбуждении уголовного дела о клевете, в рамках которого проводились обыски, не подписано Алишером Усмановым. По словам адвоката, согласно приложенной к заявлению доверенности, у лица подписавшего заявление, не было на это полномочий. Кроме того, полицейские при подаче заявления на разрешение обыска подали в суд ложные сведения о личности Шварева, указав данные его тезки из Костромы, который был ранее судим.