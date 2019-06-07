Посетившие журналиста "Медузы" в отделе полиции члены ОНК не нашли у него следов побоев

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившие журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в отделении полиции, не нашли следов побоев на его лице и теле. Об этом ТАСС сообщил секретарь ОНК Иван Мельников.

"Члены ОНК не нашли следов побоев на теле или лице журналиста, за исключением небольших ссадин на его руках и царапин на спине, полученных им в момент задержания", - сказал Мельников. Он также уточнил, что несколько царапин Голунов получил в медучреждении. "Со слов Голунова, они появились из-за того, что он отказался выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отметил правозащитник.

По его словам, Голунов, находясь в медучреждении, куда был доставлен для прохождения необходимых анализов, "отказался ехать в полицию, так как чувствовал себя в большей безопасности в больнице, он схватился за лавку и держался за нее, полицейские его потянули, в результате чего Голунов упал и поцарапался".

"Нами дана рекомендация руководству ОВД провести проверку на предмет законности применения физической силы, нас заверили, что по всем вопросам будет проведена проверка управлением собственной безопасности", - заявил ответственный секретарь ОНК Москвы. Он также добавил, что, по словам журналиста, он долгое время не спал. "На вопрос, предоставляли ли ему питание и воду, он сказал, что предлагали, но он отказывался, так как есть не хочет из-за стресса, а воду не хотел пить, так как "боялся провокаций", - пояснил правозащитник.

"Как наблюдателям пояснили в ОВД, в отношении Голунова проводились неотложные следственные действия в ночное время, что предусмотрено законом. Мы попросили, чтобы максимально быстро Голунова отправили поспать хотя бы в изолятор временного содержания, нас заверили, что такая возможность будет предоставлена. В целях своей безопасности Голунов попросил, чтобы ему дали отдохнуть в одиночестве, мы соответствующую рекомендацию дали, нас заверили, что выполнят", - заключил он.

Голунов не спал сутки и жалуется на плохое самочувствие, а также утверждает, что получил травмы при задержании, сообщила член ОНК Москвы, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она посетила Голунова в отделе полиции.

"Мы разговаривали с ним, спрашивали, как он себя чувствует. Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет. Сейчас у Голунова два адвоката и ему пообещали, что передадут еду от близких родственников, когда он поступит в ИВС", - рассказала Меркачева, комментарий которой размещен на сайте СПЧ.

По ее словам, журналист пожаловался на грубое задержание. "Он показал ссадины и кровоподтеки на спине, которые появились после того, как полицейские тащили его по лестнице, а также сказал, что его два раза били кулаком по голове и один раз встали на грудную клетку, но следов этого не зафиксировано", - говорится в сообщении.

По словам Меркачевой, члены ОНК попросили, чтобы в СИЗО у Голунова была камера без соседей и под видеонаблюдением. "Нам обещали это сделать", - отметила правозащитница.

Ранее СПЧ обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырех граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств"). Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.