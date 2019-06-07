Суд арестовал на два месяца главу комитета по лесному хозяйству Дагестана и трех его замов

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей и одного сотрудника комитета по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"7 июня 2019 года Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева и трех его заместителей - Ибрагима Ибрагимова, Велибека Ферзуллаева и Абдулы Муртазалиева - меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 5 августа включительно", - сказала Мамаева. По ее словам, до 5 августа также заключен под стражу главный специалист-эксперт отдела организации лесопользования и арендных отношений комитета по лесному хозяйству Дагестана Шамиль Багандов.

Гаджиев был задержан 5 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем"), сообщили в суде.

"Уголовное дело было возбуждено 15 мая 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В одно производство с данным уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 21 мая по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем")", - заключила Мамаева.

Как сообщал ТАСС 6 июня со ссылкой на источник в правоохранительных структурах республики, после проведенной накануне выемки документов сотрудники силовых структур задержали руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трех его заместителей, одного лесничего и еще одного человека по делу о незаконном выделении ряда земельных участков в природоохранной зоне.