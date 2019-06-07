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Двое детей пострадали в Ингушетии в результате хлопка газа в частном доме

Их доставили в больницу

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Хлопок газа произошел в частном доме в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии. Пострадали два ребенка, сообщил ТАСС пресс-секретарь ГУ МЧС по Ингушетии Исса Катиев.

"В дежурную смену центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Ингушетии поступила информация о том, что в частном домовладении в сельском поселении Сагопши произошел хлопок газовоздушной смеси с обрушением стены с восточной стороны дома. Дом одноэтажный, кирпичный, жилой. По предварительной информации, пострадали двое детей", - сказал Катиев.

По его словам, на место происшествия выехали пожарные и спасатели. "Дети получили незначительные ожоги верхних конечностей и доставлены в больницу. Под завалами пострадавших и погибших нет", - уточнил он.

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