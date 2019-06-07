Полиция изъяла в квартире журналиста "Медузы" 5 граммов кокаина

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"При осмотре жилища задержанного, арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Голунов был задержан сотрудниками столичной полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, на Цветном бульваре задержан 36-летний житель столицы, у которого при личном досмотре обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством - метилэфедроном, массой около 4 граммов", - сказал он.

Без фальсификаций

Правоохранители опровергают данные о фальсификациях доказательств по уголовному делу Голунова.

"Выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия", - говорится в сообщении.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

В полиции напомнили, что при подготовке информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, были опубликованы фотографии изъятых наркотиков, восемь из которых были сделаны не в квартире журналиста. "Вследствие допущенной сотрудником главка ошибки размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. По данному факту проводится служебная проверка", - пояснили в полиции.

Восемь фотографий были сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный.

Всего, по данным полиции, у журналиста было изъято 9 граммов наркотиков, в том числе 5 граммов кокаина. По мнению защиты Голунова, наркотики подбросили сотрудники полиции, сам он вину не признает.

Нарушений при задержании не было

Информация о нарушениях при задержании Голунова не соответствует действительности, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

"Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного. После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат", - говорится в сообщении.

В МВД также сообщили, что задержанный первоначально согласился сдать биологические жидкости, но отказался сдать срезы ногтей в присутствии понятых, однако впоследствии после прибытия представителей общественности Голунов согласился сдать смывы рук и срезы ногтей.

Голунов был задержан в пятницу на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств").

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков считают, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.