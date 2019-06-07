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В результате ДТП в Германии пострадал 21 ребенок и двое взрослых

Всего в автобусе находились 49 детей

ТАСС, 7 июня. /ТАСС/. Туристический автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем в Германии. В результате аварии пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщила в пятницу на официальном портале полиция города Гота.

Ранее было известно о 18 пострадавших детях. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 16:00 по местному времени (17:00 мск) на автомагистрали близ города Арнштадт (федеральная земля Тюрингия). Всего в автобусе находились 49 детей, отмечают в полиции. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Причины ДТП устанавливаются.

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