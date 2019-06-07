Бутину в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный адвокат

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Осужденную в США россиянку Марию Бутину во время слушаний по ее делу в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник. С соответствующим заявлением россиянки корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в базе данных апеляционного суда Вашингтона.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей, и апеллянт представлена федеральным общественным защитником [столичного] округа Колумбия", - говорится в документе.

Суд обязал представлявшего ранее россиянку адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу. "Адвокат [Дрисколл] должен передать в максимально сжатые сроки все имеющиеся в его распоряжении документы, в том числе любые протоколы судебного заседания, <...> общественному защитнику", - отмечается в документе. Вашингтонский суд 26 апреля приговорил Бутину к полутора годам тюремного заключения.

Ранее Дрисколл рассказал ТАСС, что решение Бутиной подать апелляцию на вынесенный ей судом в США приговор необязательно приведет к сокращению срока тюремного заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах. "Если мы не сможем заниматься апелляцией, то это будет делать федеральный (то есть предоставленный государством - прим. ТАСС) защитник. Однако мы хотели сохранить [за собой такое] право и поэтому подали уведомление", - подчеркнул юрист.

Во вторник президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил журналистам в Москве, что долг перед адвокатом осужденной в США россиянки составляет 30 млн рублей.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.