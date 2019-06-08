В ОБСЕ призвали отпустить журналиста "Медузы" Голунова

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность. Об этом говорится в субботу в официальном заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

По его словам, "Голунов - блестящий российский журналист, известный своими расследованиями коррупции и преступной деятельности, в том числе со стороны государственных чиновников". "Средства массовой информации, в частности журналисты-расследователи, играют важную роль в обществе. Ни при каких обстоятельствах работники СМИ, которые расследуют коррупцию или правонарушения, не должны преследоваться в отместку за свою работу", - заявил Дезир.

Представитель ОБСЕ также выразил обеспокоенность по поводу задержания нескольких человек, в том числе других журналистов, которые принимали участие в акциях протеста в Москве после задержания Голунова. "Я призываю власти провести тщательное и прозрачное расследование по этому делу и освободить Голунова", - подчеркнул представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, указав на реакцию многочисленных известных журналистов, СМИ и правозащитных организаций по этому делу.

Задержание Голунова

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту его проживания также были обнаружены 5 г кокаина. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). В МВД по Москве уточнили, что Голунов был задержан сотрудниками полиции в результате оперативной разработки наркогруппировки.

В защиту журналиста

Адвокат подозреваемого Дмитрий Джулай заявил, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Журналист вину не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Его коллеги провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить Голунова.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в столичную прокуратуру и ГУ МВД России по Москве с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий полицейских при задержании, а также взять дело под свой контроль. Представители руководства столичного главка заявили члену СПЧ Еве Меркачевой, что служба собственной безопасности уже начала проверку.