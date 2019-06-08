БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Начальник тыла управления МВД России по Амурской области взят под стражу до 6 августа, сообщается в субботу на сайте Благовещенского городского суда.

" Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Робканова М. Е. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 6 августа 2019 года", - говорится в сообщении. Такое решение принято судом, так как у него имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Робканов может скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на свидетелей по делу.

Ранее на сайте регионального следственного управления СК РФ сообщалось, что накануне задержан начальник тыла управления МВД России по Амурской области в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

Как полагает следствие, подозреваемый, злоупотребляя должностными полномочиями, после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по государственному контракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" в селе Екатеринославка Октябрьского района, принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом. После выполнения работ начальник тыла дал указание своим подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом и оплатить их.

В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России „Октябрьский" до настоящего времени не выполнена. В результате УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей.