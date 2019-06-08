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УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана, водитель погиб

Четверо пассажиров пострадали

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского МВД.

"В пятницу в 21:35 в Цунтинском районе Дагестана из-за камнепада в 50-метровый обрыв упал автомобиль УАЗ, в котором находились пять человек", - сказал собеседник.

По его словам, водитель погиб на месте, четверо пассажиров были госпитализированы. "Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии", - отметил представитель МВД.

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