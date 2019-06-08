Неизвестные сбили на машине четырех человек в центре Москвы и похитили у них 12 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Злоумышленники сбили на автомобиле Audi четырех человек в центре Москвы и похитили у них 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Накануне вечером на улице Скотопрогонная Таганского района неизвестные на автомобиле Audi сбили четверых мужчин, после чего вышли из машины, пригрозили пострадавшим газовым баллончиком и отобрали у них 12 млн рублей", - сказали в полиции.

Один из потерпевших в результате происшествия был госпитализирован. Проводится доследственная проверка.