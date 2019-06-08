В отношении депутата красноярского Заксобрания возбудили дело о крупном мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края. Об этом в субботу говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, представленными УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Фамилия депутата не уточняется. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах края сообщил, что ранее был задержан заместитель руководителя фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергей Титов.

По данным следствия, в феврале 2018 года депутат сообщил директору одной из теплоснабжающих организаций, что он поспособствует увеличению тарифа на теплоэнергию для этой компании. Директор с мая 2018 года по июнь 2019 года передавал депутату деньги. По мнению следователей, было передано не менее 4 млн рублей.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

34-летний Титов входит в состав комитета по бюджету и экономической политики и комитета по охране здоровья и социальной политики краевого парламента. В краевое Заксобрание был избран в 2016 году по спискам ЛДПР, до этого он был депутатом Ирбейского районного совета.