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Вертолет МЧС вылетел на тушение пожара в колонии в Свердловской области

Ранее сообщалось о возгорании на территории исправительной колонии в поселке Гари

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Вертолет МЧС России с водосливным устройством вылетел на тушение пожара в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Из Екатеринбурга к месту пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - сказал собеседник агентства.

На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом огня на жилые корпуса. Общая площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м.

В поселке Гари, который расположен в 542 км от областного центра, находится исправительная колония №8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.

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РоссияСвердловская область
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