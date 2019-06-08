Заключенных колонии на Урале, где произошел пожар, могут распределить по другим ИК

"При необходимости этапирования заключенных будет выпущен соответствующий приказ, для этого есть отработанный механизм и транспорт. Нехватки мест в других колониях строгого режима нет, поэтому при необходимости заключенных переведут туда", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Заключенных исправительной колонии строгого режима в поселке Гари Свердловской области, где горят три жилых барака, при необходимости переведут в другие колонии региона. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время заключенные находятся на территории колонии в безопасном месте, куда огонь не добрался. "Всего в колонии 550 осужденных, это самая маленькая колония строгого режима в Свердловской области", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, руководители главных управлений ФСИН и МЧС России по Свердловской области в настоящее время вылетели на вертолете к месту пожара в колонии.

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. Общая площадь составляет 2 тыс. кв. м.

В поселке Гари, который расположен в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.