Подростка госпитализировали после падения с Яхтенного моста в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Медики госпитализировали 16-летнего подростка, прыгнувшего в воду с Яхтенного моста в Петербурге. Об этом сообщили журналистам в субботу в региональном управлении МВД.

"Поступила телефонограмма около часа ночи 8 июня о том, что бригадой скорой помощи от дома 72 по Приморскому проспекту с телесными повреждениями в тяжелом состоянии, госпитализирован гражданин 2003 года рождения. По словам пострадавшего, он прыгнул с Яхтенного моста в Финский залив", - сказали в управлении.

После происшествия проводится проверка.

Яхтенный мост соединяет южный берег Приморского района с северным берегом Крестовского острова. Считается самым длинным пешеходным мостом в Петербурге.