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Открытое горение в колонии на Урале ликвидировано

Открытое горение в колонии на Урале ликвидировано - УФСИН.

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РоссияСвердловская область
Вертолет МЧС вылетел на тушение пожара в колонии в Свердловской области
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