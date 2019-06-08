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Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета на Кубани

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются
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© Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате жесткой посадки частного двухместного самолета на Кубани. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В 11:30 от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Новокубанского района поступило сообщение о том, что в районе хутора Фортштадт совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет. В самолете находились два человека. В результате погибших нет, пострадали два человека", - сказали в СК.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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