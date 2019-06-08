Площадь пожара в колонии на Урале составила 3 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Пожарные остановили распространение огня на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области, огонь локализовали на площади 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Огонь локализован на площади 3 тысячи кв. метров. По предварительной информации, огнем повреждены пять зданий различного назначения. Быстрому распространению огня по деревянным строениям способствовал порывистый ветер. Пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС.

В главке уточнили, что тушение пожара продолжается. "Борьбу с огнем ведут 13 единиц пожарно-спасательной техники, около 50 человек - пожарные исправительных колоний поселков Сосьва и Гари и сотрудники МЧС. Из Екатеринбурга к месту пожара летит вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - добавили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН, "из жилых помещений повреждены: одно на сто человек и второе - на пятьдесят человек, это отряд строгих условий, где содержатся нарушители. Остальные помещения не связаны с проживанием людей". В УФСИН добавили, что планируют увеличить количество спальных мест в уцелевших жилых помещениях. "Если этого будет недостаточно, то часть заключенных могут распределить по другим аналогичным колониям в регионе", - сказали в ведомстве.

На территории исправительной колонии в поселке Гари, который находится в 542 км от областного центра, произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. По предварительным данным, одной из причин стала сухая ветреная погода. В колонии находятся 550 осужденных.