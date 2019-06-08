В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные следователи СК возбудили уголовное дело в связи с убийством 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений")".

По данным следствия, в ночь на 8 июня он шел со своей девушкой по Южнобутовской улице, и к нему обратились двое несовершеннолетних и пожаловались, что им мешают пройти несколько человек. Чуев вступился за подростков и в ходе конфликта на территории парка получил травмы, упал в пруд и утонул.

По предварительным данным, нападавших было не менее трех человек. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению", - сообщила Иванова.