Адвокат сообщил, что журналисту "Медузы" вызвали скорую в отделение полиции

"Голунову стало плохо в отделе полиции. Скорую следователь к нему не пускает", - сказал он.

Ранее Чиков сообщил, что следствие предъявило Голунову обвинение по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).

По его словам, в постановлении о привлечении Голунова в качестве обвиняемого говорится, что он "совершил покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере, то есть умышленные действия лица, направленные на совершение преступления, если оно не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам". В постановлении также подчеркивается, что журналист пытался сбыть метилэфедрон и кокаин.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").