Адвокат сообщил, что врачи подозревают у Голунова сотрясение мозга и перелом ребер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Врачи подозревают у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова сотрясение головного мозга и перелом ребер. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"У Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация", - сказал Чиков после осмотра Голунова врачами.

По словам юриста, начальник следственной части отказывает в госпитализации Голунова.

Чиков добавил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находится Голунов, настаивают на его госпитализации из-за подозрения на сотрясение головного мозга и перелом ребер.

"Вторая бригада скорой также настаивает на немедленной госпитализации", - сказал он, добавив, что 48 часов с момента фактического задержания Голунова истекают через 40 минут.