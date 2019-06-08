Более 20 человек отравились на базе отдыха в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Более 20 человек отравились в загородном клубе "Ранчо 636" в городе Дзержинск Нижегородской области, 17 человек были госпитализированы, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В пятницу в загородном клубе "Ранчо 636" пищевое отравление получили 26 человек. 17 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, в настоящее время в больницах остаются шесть человек. Их состояние опасений не вызывает", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства отравления в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области пока не называют.

Загородный комплекс "Ранчо 636" расположен в городе Дзержинск Нижегородской области, на территории есть отель, ресторан, ночной и спортивный клубы.