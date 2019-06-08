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СМИ: в Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в парке развлечений

Как сообщает газета El Diario de Sevilla, среди пострадавших - пять детей

ТАСС, 8 июня. По меньшей мере 28 человек, в том числе пять детей, пострадали в результате поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада в ровинции Севилья (автономное сообщество Андалусия, Испания). Об этом в субботу сообщает газета El Diario de Sevilla.

Инцидент произошел в ночь на субботу, около 02:00 по местному времени (03:00 мск). Девять пострадавших были доставлены в местные больницы, 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни еще четырех подростков в возрасте от 12 до 14 лет ничего не угрожает.

Другие подробности происшествия не приводятся.

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