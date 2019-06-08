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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков заявил, что врачи скорой помощи диагностировали у журналиста подозрение на перелом ребер и сотрясение головного мозга
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова везут в больницу. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

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"Ивана Голунова везут в 71 больницу", - сказал он.

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации". По его словам, следователь запрещает госпитализацию и собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа.

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РоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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