Венедиктов сообщил, что журналиста Голунова везут в больницу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова везут в больницу. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

"Ивана Голунова везут в 71 больницу", - сказал он.

Ранее глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, сообщил, что врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находился Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации". По его словам, следователь запрещает госпитализацию и собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа.