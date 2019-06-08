Журналиста "Медузы" Голунова госпитализировали с жалобами на плохое самочувствие

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков, госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Задержанный обратился с жалобами на плохое самочувствие. Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования", - сказали в полиции.

Ранее правозащитник Павел Чиков сообщил, что Голунову стало плохо в отделе полиции. Приехавшую скорую следователь сначала к нему не пускал. Позже врач скорой помощи, уточнил Чиков, сказал, что у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома, ему нужны рентген и госпитализация. Правозащитник также сообщил, что следователь собирается ехать с Голуновым в суд и ходатайствовать о продлении срока задержания на 72 часа.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил ТАСС, что журналист не жаловался на самочувствие, когда его посещали члены комиссии.

По информации московской полиции, Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 граммов кокаина.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его.

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