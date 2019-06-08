Подозреваемый в получении взятки замглавы Якутска взят под стражу до 6 августа

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель мэра Якутска Василий Гоголев, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, взят под стражу сроком на два месяца. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Якутского горсуда.

"Суд постановил заключить заместителя главы Якутска по развитию территорий Василия Гоголева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, под стражу до 6 августа 2019 года", - сказал представитель горсуда.

Уголовное дело в отношении заместителя мэра было возбуждено в пятницу. По данным следствия, Гоголев получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв. метр на сумму 114 млн рублей. Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей.

По данным СК, деньги чиновник получил через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, которое занимается строительством в Якутске. Владельцем и учредителем этого предприятия до 2018 года, до назначения на муниципальную должность, был сам подозреваемый.

Заместитель главы и его посредники задержаны в пятницу, проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.