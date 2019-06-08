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Причиной жесткой посадки самолета на Кубани, предварительно, стал отказ двигателя

По уточненным данным, в результате ЧП пострадал пилот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Отказ двигателя, по предварительной информации, повлек жесткую посадку в субботу легкого самолета Як-52 вблизи хутора Фортштадт в Краснодарском крае, говорится в сообщении пресс-службы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным, со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель", - сказано в распространенном в субботу сообщении ведомства.

По уточненным данным, в 11:30 в Новокубанском районе Краснодарского края, неподалеку от хутора Фортштадт совершил жесткую посадку частный двухместный легкий самолет Як-52, на борту которого находился один человек - пилот 1972 года рождения, житель города Абинск. В результате происшествия мужчина получил многочисленные легкие повреждения тела. Самолет принадлежал общественной некоммерческой организации им. Балуева.

Следователями организована доследственная проверка по этому факту, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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