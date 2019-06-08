Свердловский омбудсмен проверит условия размещения заключенных из горящей колонии

На территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. В настоящее время огонь локализован на площади 3 тыс. кв. м.

ТАСС, 8 июня. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проконтролирует условия размещения на новом месте нескольких отрядов заключенных, которых, по ее данным, могут перевести из горящей в субботу колонии № 8 ГУФСИН России по Свердловской области в поселке Гари в другое учреждение ФСИН. Об этом она сообщила ТАСС.

"Уже в ближайшее время несколько отрядов заключенных будут отправлены в Краснотурьинск (Свердловская область), в исправительную колонию №3. Я планирую выехать туда и проверить размещение заключенных", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что во все еще горящей колонии заключенных пересчитали: все на месте.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области с открытым огнем в колонии боролись почти пять часов. В 15:54 (13:54 мск) открытое горение ликвидировано. Борьбу с огнем вели на земле и с воздуха. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил на очаги в общей сложности 70 тонн воды.

В поселке Гари, который расположен в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.